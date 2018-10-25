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  3. 25 Ekim 2018 09:45

Elbisesinden sarkan etiket olay oldu

İngiltere’de tahtın 6’ncı sıradaki vârisi Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, 16 günlük Avustralya turunun 10. gününde Pasifik ülkesi Tonga'yı ziyaret etti.

Elbisesinden sarkan etiket olay oldu

Prens Harry'nin açık bej takımı ve Düşes Meghan'ın giydiği elbise kırmızı halıda dikkat çekti.

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Elbisesinden sarkan etiket olay oldu

Meghan'ın giydiği kırmızı elbisedeki fiyat etiketi detayı, tüm dünyanın gündemine oturdu.

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Elbisesinden sarkan etiket olay oldu

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'ya gerçekleştirecekleri ve 16 gün sürecek ilk resmi ziyaretlerine başlamak üzere 15 Ekim’de Avustralya’nın Sydney şehrine gitmişti.

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Elbisesinden sarkan etiket olay oldu

Hemen ardından Kensington Sarayı'nda yapılan açıklamada, Markle'ın hamile olduğu açıklanmıştı.

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