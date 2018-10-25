Elbisesinden sarkan etiket olay oldu
İngiltere’de tahtın 6’ncı sıradaki vârisi Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, 16 günlük Avustralya turunun 10. gününde Pasifik ülkesi Tonga'yı ziyaret etti.
Prens Harry'nin açık bej takımı ve Düşes Meghan'ın giydiği elbise kırmızı halıda dikkat çekti.
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'ya gerçekleştirecekleri ve 16 gün sürecek ilk resmi ziyaretlerine başlamak üzere 15 Ekim’de Avustralya’nın Sydney şehrine gitmişti.