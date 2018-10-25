Elbisesinden sarkan etiket olay oldu

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'ya gerçekleştirecekleri ve 16 gün sürecek ilk resmi ziyaretlerine başlamak üzere 15 Ekim’de Avustralya’nın Sydney şehrine gitmişti.

