Elbistanlı esnaf 10 liraya geliştirdiği sistemle yüksek fatura derdine son verdi!

Kavanozun birine benzin diğerine de su dolduran Koyuncu, iki kavanoz arasında da hortumla bağlantıyı sağladı. Benzinin olduğu kavanoza, kompresörle hava veren Koyuncu, çıkan gazı da su dolu kavanoza aktardı. Su ile birleşen gazın çıkışına da tip başlığı takan Koyuncu, sistemi yaklaşık 15 liraya mal etmiş oldu.