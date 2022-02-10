Elbistanlı esnaf 10 liraya geliştirdiği sistemle yüksek fatura derdine son verdi!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir esnaf, iş yerini benzin ve sudan ürettiği gazla ısıtacağı bir sistem yaptı.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir esnaf, iş yerini benzin ve sudan ürettiği gazla ısıtacak. Kullandığı sistemin 10 liralık benzinle 10 saat boyunca aralıksız yandığını belirten esnaf, buluşunu, çemenli yumurta yaparak test etti.
Elbistan’da sanayi sitesinde PVC alüminyum doğrama işi yapan 45 yaşındaki Selçuk Koyuncu, elektrik ve kömüre gelen zamlar nedeniyle işyerini ısıtmakta zorlanınca, ilk başta tehlikeli ve pahalı gibi görülse de farklı bir yönteme başvurdu. Koyuncu, benzin ve su kullanarak gaz üretmeye dayanan sistem için 2 adet kavanoz aldı.
Kavanozun birine benzin diğerine de su dolduran Koyuncu, iki kavanoz arasında da hortumla bağlantıyı sağladı. Benzinin olduğu kavanoza, kompresörle hava veren Koyuncu, çıkan gazı da su dolu kavanoza aktardı. Su ile birleşen gazın çıkışına da tip başlığı takan Koyuncu, sistemi yaklaşık 15 liraya mal etmiş oldu.
Isınmada kullanmak için soba tasarlayacak: Sistemi test etmek için de 10 liralık benzin alan Koyuncu, yaptığı ilk denemede başarılı oldu. Sisteme kompresörle hava verildiğinde 10 saat aralıksız yandığını vurgulayan Selçuk Koyuncu, bundan sonraki aşamada, ısınmada kullanmak için soba tasarlayacağını söyledi.