Elektrik direğinden kopan kablo bir çocuğun kabusu oldu
Batman’da arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen 14 yaşındaki A.Y.S., koparak yola sarkan bir elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Batman'ın Hürriyet Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde rutin bir yürüyüş, büyük bir faciaya dönüştü.
İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte kaldırımda ilerleyen A.Y.S. (14), bir elektrik direğinden koparak yola doğru sarkan yüksek gerilim kablosunu fark edemedi.
Genç çocuk, yanından geçtiği direkten sarkan kabloya temas ettiği anda yüksek voltajlı akımın hedefi oldu.
Çarpmanın şiddetiyle aniden yere yığılan A.Y.S.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptı.
