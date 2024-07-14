  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Elektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandı

Elektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan bilirkişi ön raporunda, kabloların 60-80 cm derinlikten geçmesi gerekirken kaçağın oluştuğu noktada bunların 15 cm derinlikten geçtiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
Elektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandı - Resim: 1

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı verdiği 29 şüpheliden aralarında bir daire başkanı ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin de bulunduğu 15'i emniyete getirildi.

1 / 14
Elektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandı - Resim: 2

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

2 / 14
Elektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandı - Resim: 3

Çalışma kapsamında şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

3 / 14
Elektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandı - Resim: 4

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.

4 / 14