Elektrik faciasında bilirkişi raporu açıklandı
İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan bilirkişi ön raporunda, kabloların 60-80 cm derinlikten geçmesi gerekirken kaçağın oluştuğu noktada bunların 15 cm derinlikten geçtiğine dikkat çekildi.
Kaynak: AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı verdiği 29 şüpheliden aralarında bir daire başkanı ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin de bulunduğu 15'i emniyete getirildi.
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Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Çalışma kapsamında şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
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