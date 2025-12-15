  1. Anasayfa
  4. Elektrik faturalarını şişirecek düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle birlikte 984 lirayı aşan aboneler elektriği devlet desteği olmadan kullanacak.

Kaynak: NTV
Elektrik faturalarındaki değişikliği görmeye yaklaşık 15 gün kaldı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elektrik faturalarında yeni dönem başlayacak. Belirlenen limitleri aşan abonelere gerçek maliyet üzerinden fatura kesilecek.

Yeni yapılan ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemede yıllık elektrik tüketiminde kademe sınırı 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düştü. Aylık ortalama olarak 333 kilovatsaatin yani yaklaşık 984 liranın üzerinde tüketimi olan aboneler üst sınıra ulaşacak ve devlet desteği olmadan faturaları ödeyecekler.

2,5 MİLYON HANEYİ İLGİLENDİRİYOR

NTV'de yer alan habere göre, yapılan düzenleme Türkiye'deki yaklaşık 2,5 milyon aboneyi ilgilendiriyor. Ayrıca yıllık 4 bin kilovatsaatin hangi ayda aşıldığına göre gerçek maliyetli faturaya geçiş sağlanacak.

İSTİSNALAR VAR

 Aynı elektrik sayacını kullanan birden fazla hanenin bulunduğu köy ve kırsal bölgelerde vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak elektrik desteğinden yararlanabilecek.

