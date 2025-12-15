Elektrik faturalarını şişirecek düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Yeni yapılan ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemede yıllık elektrik tüketiminde kademe sınırı 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düştü. Aylık ortalama olarak 333 kilovatsaatin yani yaklaşık 984 liranın üzerinde tüketimi olan aboneler üst sınıra ulaşacak ve devlet desteği olmadan faturaları ödeyecekler.