Elektrik ve su çekip mağaraya yerleştiler

Şanlıurfa'da besicilikle uğraşan bir aile yazın serin, kışın da sıcak olduğu için mağarada hayatlarını sürdürüyor. Besici Salim Caymaz, "Bir mağaraya elektrik su çektik biz kalıyoruz. Diğer mağaralarda ise hayvanlarımızı besliyoruz, kışın mağaralar sıcak oluyor, yazın ise nispeten daha serin oluyor" dedi.