Elektrik ve su çekip mağaraya yerleştiler
Şanlıurfa'da besicilikle uğraşan bir aile, mağaraya elektrik ve su çekip mağaraya yerleştiler.
Şanlıurfa'da besicilikle uğraşan bir aile yazın serin, kışın da sıcak olduğu için mağarada hayatlarını sürdürüyor. Besici Salim Caymaz, "Bir mağaraya elektrik su çektik biz kalıyoruz. Diğer mağaralarda ise hayvanlarımızı besliyoruz, kışın mağaralar sıcak oluyor, yazın ise nispeten daha serin oluyor" dedi.
Son günlerde kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü Şanlıurfa'da binlerce yıl öncesine ait mağaralar, köylülere ve hayvanlarına barınma olanağı sağlıyor. Viranşehir ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede Romalılar tarafından yaptırıldığı belirtilen Çemdin Kalesi'nin bulunduğu Eski Kale Mahallesi'nde besicilik yapan 42 yaşındaki Salim Caymaz da eşi ve oğluyla mağarada yaşıyor.
Çekilen elektrik hatları sayesinde elektronik ev aletlerinden de yararlanabilen ve buraya su hattı döşeyen aile, özellikle yazın serin olduğu için mağarada yaşamayı tercih ediyor. Caymaz ailesi, henüz hava aydınlanmadan başladıkları günün büyük bölümünü koyunlarıyla ilgilenerek geçiriyor.
Baba Salim Caymaz, AA muhabirine, atalarından miras hayvancılığı severek yaptığını, mağarada büyüyüp burada evlendiğini ve yaşantısını da sürdürdüğünü anlattı. Mağarada yaşamaya alıştığını bu nedenle de sıkıntı yaşamadığını belirten Caymaz, zorluklarına rağmen mesleğini ömrünün sonuna kadar devam ettirmeyi düşündüğünü ifade etti.