Elektrik zirvesinin detayları belli oldu! Faturaları hafifletecek 3 formül masada

Yüksek faturalarla ilgili küçük ölçekli işletmeler ve STK'lardan gelen önerileri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, vatandaşı provoke etmeye çalışan muhalefet partilerine tepki göstererek, "Enerji sektörü her gün kendini yenilerken altyapı yatırımları ve serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetin Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz" diye konuştu.