  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi

Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkındaki elektrikli otomobilde çıkan yangın, 4 araca daha sıçradı. Site tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi - Resim: 1

Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkının -2'inci katındaki elektrikli otomobilde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, park halindeki 4 araca daha sıçradı. 

1 / 5
Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi - Resim: 2

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri site içerisindeki 3 binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. 

2 / 5
Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi - Resim: 3

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar oluştu. 

3 / 5
Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi - Resim: 4

Binalardaki dumanın tahliye edilmesinin ardından site sakinleri evlerine döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

4 / 5