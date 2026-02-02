Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi
İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkındaki elektrikli otomobilde çıkan yangın, 4 araca daha sıçradı. Site tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkının -2'inci katındaki elektrikli otomobilde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, park halindeki 4 araca daha sıçradı.
1 / 5
Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri site içerisindeki 3 binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti.
2 / 5
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta hasar oluştu.
3 / 5
Binalardaki dumanın tahliye edilmesinin ardından site sakinleri evlerine döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
4 / 5