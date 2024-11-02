Elektrikli bisikletin bataryası patladı, 1 genç öldü

Öte yandan yangın sonrası evde oluşan hasarı da cep telefonu kamerasıyla kaydeden M.O.'ın dayısı "Evimizin halini görün, elektrikli bisiklet bataryasının patlamasının nasıl bir zarar verdiğini görün. Size tavsiyem elektrikli bisikletleri çocuklarınıza alıyorsanız ya da kendiniz kullanıyorsanız, -bunları büyük marketlerde peynir ekmek gibi satıyorlar şimdi- atın. Dava açağız. Kaç para verdiyseniz verin hiç önemli değil. Atın. Bu olay beş dakika içinde gerçekleşti" dedi. (DHA)