Elektrikli bisikletin bataryası patladı, 1 genç öldü
İstanbul Sarıyer'de elektrikli bisikletini şarja takarak uyuyan bir genç elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.
Olay, 24 Ekim Perşembe günü sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki M.O., elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. M.O. bisikletini eve soktuktan sonra saat 00.00 sıralarında şarja takıp uyudu. Sabaha karşı şarjda olan batarya bir anda patladı. Patlama sonucu evde yangın çıkınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada evde yanlız olan ve yangına uykuda yakalanan M.O., yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası evden çıkartılan M.O., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan M.O.'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan M.O.'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Öte yandan yangın sonrası evde oluşan hasarı da cep telefonu kamerasıyla kaydeden M.O.'ın dayısı "Evimizin halini görün, elektrikli bisiklet bataryasının patlamasının nasıl bir zarar verdiğini görün. Size tavsiyem elektrikli bisikletleri çocuklarınıza alıyorsanız ya da kendiniz kullanıyorsanız, -bunları büyük marketlerde peynir ekmek gibi satıyorlar şimdi- atın. Dava açağız. Kaç para verdiyseniz verin hiç önemli değil. Atın. Bu olay beş dakika içinde gerçekleşti" dedi. (DHA)