Elektrikli ilk uçan taksi yetenekleri ile göz dolduruyor

60 DAKİKALIK YOLCULUK 5 DAKİKAYA İNİYOR

İki kişilik olan bu uçan taksi 60 dakika süren yolculukları 5 dakikaya kadar düşürüyor. 30 kilometrelik yolculuk da 70 dolara mal olacak. Henüz test aşamasında olan aracın 2024 yılına kadar Amerikan Federal Havacılık idaresinden sertifika alması bekleniyor.