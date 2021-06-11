Elektrikli ilk uçan taksi yetenekleri ile göz dolduruyor
ABD'de üretilen ilk elektrikli uçan taksi "Maker"ın tanıtımı yapılırken, saatte 240 km hızla uçması bekleniyor.
Uçan taksiler pek çok bilim kurgu hikayesinin baş kahramanıyken gerçek hayatta kullanılmaya başlandı. ABD'de üretilen ilk elektrikli uçan taksi "Maker"ın tanıtımı gerçekleşti.
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Uçan taksi saatte 240 kilometre hızla uçması beklenen Maker, bir saat süren yolculuğu 5 dakikaya indirecek. ABD'de Archer Aviation şirketi ilk elektrikli uçan taksi "Maker"ı tanıttı.
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Aracın tanıtımında simülasyon görüntüleri paylaşıldı. Bu elektrikli uçan taksi, geleceğin gerçekten de heyecanlandırıcı olacağının sinyallerini veriyor. Daha önce farklı şekillerde karşımıza çıkan aracın ilk kez bu kadar net göründüğünü söylemek mümkün.
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60 DAKİKALIK YOLCULUK 5 DAKİKAYA İNİYOR
İki kişilik olan bu uçan taksi 60 dakika süren yolculukları 5 dakikaya kadar düşürüyor. 30 kilometrelik yolculuk da 70 dolara mal olacak. Henüz test aşamasında olan aracın 2024 yılına kadar Amerikan Federal Havacılık idaresinden sertifika alması bekleniyor.
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