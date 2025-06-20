Elektronik sigara ile sokakta, kafede, parkta fabrika bacası gibi gezenlere müjde!

Başlangıçta gencin rahatsızlığının panik atak olduğu düşünülürken, daha sonra durumun yıllar süren elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı anlaşıldı. Üç yıl boyunca gizlice elektronik sigara kullanan gence halk arasında "patlamış mısır" olarak bilinen ve akciğerde kalıcı hasara neden olan "Bronşiolit obliterans" teşhisi konuldu.