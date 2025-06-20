Elektronik sigara ile sokakta, kafede, parkta fabrika bacası gibi gezenlere müjde!
ABD'de 3 yıl boyunca elektronik sigara kullanan 17 yaşındaki bir genç, "patlamış mısır" adı verilen kalıcı bir akciğer hastalığına yakalandı.
Aromalı elektronik sigaraların az bilinen riskleri bir kez daha gündemde. ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Brianna Martin, elektronik sigara kullanımı nedeniyle nadir görülen ciddi bir akciğer rahatsızlığına yakalandı. Hastalık, Martin'in antrenman sırasında annesini arayarak nefes alamadığını söylemesiyle ortaya çıktı.
Başlangıçta gencin rahatsızlığının panik atak olduğu düşünülürken, daha sonra durumun yıllar süren elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı anlaşıldı. Üç yıl boyunca gizlice elektronik sigara kullanan gence halk arasında "patlamış mısır" olarak bilinen ve akciğerde kalıcı hasara neden olan "Bronşiolit obliterans" teşhisi konuldu.
Akciğerlerin hava yollarında yara açan hastalık, sürekli öksürük, hırıltı, yorgunluk ve nefes darlığına neden oluyor
. İlk kez "mikrodalga patlamış mısır" üreten bir fabrikada çalışan işçilerde görüldüğü için bu isimle anılmaya başlayan rahatsızlığın, patlamış mısıra tereyağı aroması veren "diasetil" isimli kimyasalın solunmasından ortaya çıktığı keşfedilmişti.