Eli bıçaklı hırdavatçı, sokakta gördüğü 3 kişiyi bıçakladı!
Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı E.D., sokakta gördüğü 3 kişiyi bıçakladı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı E.D., sokakta gördüğü M.P., İ.G. ve A.T.'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçaklayıp, çevredeki bir kahvehaneye saklandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan M.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri E.D.'yi kahvehanede yakaladı. Gözaltına alınan E.D., polis merkezine götürüldü.
