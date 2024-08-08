Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, yarım saat içerisinde 4 kişiyi bıçakla yaralayıp, kayıplara karıştı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı T.U.’yu (17) bıçakladı.
1 / 8
T.U.’yu bıçaklayan saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde 1 kişiyi, ardından 250 metre ilerisinde bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki kafede oturan 1 kişiyi ve yine Pertev Paşa Caddesi’nde 1 kişiyi bıçakladı.
2 / 8
Toplam 4 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı olayda yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
3 / 8
Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)
4 / 8