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  4. Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı

Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, yarım saat içerisinde 4 kişiyi bıçakla yaralayıp, kayıplara karıştı.

Kaynak: DHA
Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı - Resim: 1

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı T.U.’yu (17) bıçakladı. 

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Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı - Resim: 2

T.U.’yu bıçaklayan saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde 1 kişiyi, ardından 250 metre ilerisinde bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki kafede oturan 1 kişiyi ve yine Pertev Paşa Caddesi’nde 1 kişiyi bıçakladı.

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Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı - Resim: 3

Toplam 4 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı olayda yaralılar, hastaneye kaldırıldı. 

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Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı - Resim: 4

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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