Eli kanlı cani cezaevinden firar edip yüzünü bıçakladığı kadına bu mesajı attı
Kanunen resmi nikah kıyılmadan yapılması yasak olan dini nikah ile birlikte yaşadığı genç kadını yüzünden bıçaklayan cani tutuklanarak konulduğu cezaevinden firar edip, genç kadına bu mesajı attı...
Adana'da dini nikahlı yaşadığı kadını yüzünden bıçaklayıp cezaevine giren şahıs, firar edip genç kadına tehdit mesajları atmaya başladı. Can güvenliği olmadığını söyleyen genç kadın, "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Ölmekten çok korkuyorum" diyerek feryat etti.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde 23 Aralık 2021 yılında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 1 çocuk annesi S.B. (29), 3 yıl boyunca dini nikahlı yaşadığı S.T.'den ayrıldı. Ancak sürekli S.B.'i tehdit ve takip eden S.T., 23 Aralık'ta genç kadının saklandığı otele demir sopayla girip saldırdı.
Can havliyle kendisini dışarı atan kadının peşinden giden S.T., ardından S.B.'in yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan S.T.'nin ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre, S.T.'nin ailesinden bu seferde tehditler alan S.B., şikayetinden vazgeçti ve bir süre sonra S.T., cezaevinden çıktı.
Ancak aradan geçen yıllara rağmen S.T.'nin S.B.'i tehditleri devam edince genç kadın, geçtiğimiz yıl yeniden şikayetçi oldu ve mahkeme S.T.'yi tutuklayıp cezaevine gönderdi.