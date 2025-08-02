Eli kanlı cani cezaevinden firar edip yüzünü bıçakladığı kadına bu mesajı attı

Can havliyle kendisini dışarı atan kadının peşinden giden S.T., ardından S.B.'in yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan S.T.'nin ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre, S.T.'nin ailesinden bu seferde tehditler alan S.B., şikayetinden vazgeçti ve bir süre sonra S.T., cezaevinden çıktı.



