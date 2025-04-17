Eli kanlı terör örgütünün kriptolu yazışmaları çözüldü

Terör örgütünün güdümünde bulunan ‘Metaword Bilgisayar Bilişim Yazılım Reklamcılık Eğitim Limited Şirketi' isimli iş yerinin "legal" görünmesi amacıyla hakkında adli işlem kaydı bulunmayan şahıslara herhangi bir para transferi olmaksızın devir işlemlerinin gerçekleştiği tespit edilen soruşturmada, şirketteki hiyerarşik düzenin liyakata göre değil, örgütsel konuma göre yapıldığı ortaya çıkarıldı. 37 örgüt üyesinin yakalandığı ve 16 şüphelinin itirafçı olarak serbest bırakıldığı soruşturmada FETÖ mensubu 20 zanlı ise tutuklanırken, gizli iletişim yöntemleri tek tek deşifre edildi. Örgütün Türkiye yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla aranan 41 şüphelinin 37'sine ulaşan İstanbul İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, söz konusu örgüt üyelerinin dijital izlerini de deşifre etti.



