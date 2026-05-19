Eli kılıçlı kadın sokak ortasında dehşet saçtı! Polis etkisiz hale getirdi

ydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. 213 Sokak üzerindeki bir adreste, 33 yaşındaki T.Ç. adlı kadının elindeki kılıçla hem kendisine hem de ailesine zarar verdiği yönündeki ihbar, emniyet güçlerini anında harekete geçirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kollarında derin kesikler oluşan saldırganı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirmeyi başardı.