Eli kılıçlı kadın sokak ortasında dehşet saçtı! Polis etkisiz hale getirdi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, elindeki kılıçla kendisine ve ailesine zarar veren 33 yaşındaki kadın, polis tarafından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
ydın'ın Efeler ilçesi Orta Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. 213 Sokak üzerindeki bir adreste, 33 yaşındaki T.Ç. adlı kadının elindeki kılıçla hem kendisine hem de ailesine zarar verdiği yönündeki ihbar, emniyet güçlerini anında harekete geçirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kollarında derin kesikler oluşan saldırganı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirmeyi başardı.
Olay yerine ulaşan ekipleri karşısında gören T.Ç., elindeki kılıcı bırakmayı reddederek direnişe geçti. Evden çıkıp kılıçla sokağa fırlayan ve çevre güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan kadın için polis ekipleri uzun süre ikna çalışması yürüttü.
Ancak kriz anında saldırganlığından vazgeçmeyen T.Ç.'ye, olası bir can kaybını önlemek amacıyla biber gazıyla müdahalede bulunuldu. Polisin başarılı operasyonuyla kılıcı elinden alınan ve etkisiz hale getirilen T.Ç.'ye ilk tıbbi müdahale, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı.
Kollarında kendi açtığı derin kesikler bulunduğu tespit edilen kadın, ambulansla hızla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.