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  4. Eli palalı saldırgan dehşet saçtı: 3 kişi hastanelik oldu!

Eli palalı saldırgan dehşet saçtı: 3 kişi hastanelik oldu

Bursa'da geçtiğimiz hafta komşular arasında çöp atma sebebiyle çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavganın güvenlik kameraları ortaya çıkarken, arbedede pala kullanıldığı da görüldü.

Kaynak: İHA
Eli palalı saldırgan dehşet saçtı: 3 kişi hastanelik oldu - Resim: 1

Olay, 12 Mayıs 2025 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma yüzünden husumet bulunan iki komşu, sokakta karşı karşıya geldi.

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Eli palalı saldırgan dehşet saçtı: 3 kişi hastanelik oldu - Resim: 2

E.P., kendi kapısının önüne çöp bıraktığı gerekçesiyle F.E.'yi uyardı.

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Eli palalı saldırgan dehşet saçtı: 3 kişi hastanelik oldu - Resim: 3

Konuşma esnasında sesler yükselince, babası E.P.'nin darbedildiğini sanan İ.P., F.E.'ye tekme attı.

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Eli palalı saldırgan dehşet saçtı: 3 kişi hastanelik oldu - Resim: 4

 Tekmenin etkisiyle yere yığılan F.E., daha önce duvarda dayalı yatağın üzerine koyduğu palayla baba ve oğluna saldırdı.

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