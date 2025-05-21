Eli palalı saldırgan dehşet saçtı: 3 kişi hastanelik oldu
Bursa'da geçtiğimiz hafta komşular arasında çöp atma sebebiyle çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavganın güvenlik kameraları ortaya çıkarken, arbedede pala kullanıldığı da görüldü.
Kaynak: İHA
Olay, 12 Mayıs 2025 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında çöp atma yüzünden husumet bulunan iki komşu, sokakta karşı karşıya geldi.
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E.P., kendi kapısının önüne çöp bıraktığı gerekçesiyle F.E.'yi uyardı.
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Konuşma esnasında sesler yükselince, babası E.P.'nin darbedildiğini sanan İ.P., F.E.'ye tekme attı.
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Tekmenin etkisiyle yere yığılan F.E., daha önce duvarda dayalı yatağın üzerine koyduğu palayla baba ve oğluna saldırdı.
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