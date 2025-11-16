  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Eli pompalı tüfekli şehir teröristleri ortalığı birbirine kattı

Eli pompalı tüfekli şehir teröristleri ortalığı birbirine kattı

Gaziantep'te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahıs, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etti.

Kaynak: İHA
Eli pompalı tüfekli şehir teröristleri ortalığı birbirine kattı - Resim: 1

Gaziantep'te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahsın, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etme anları şok etti.

1 / 7
Eli pompalı tüfekli şehir teröristleri ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Görüntülerde, şüpheli şahısların pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş etmesi ise dikkat çekti. 

2 / 7
Eli pompalı tüfekli şehir teröristleri ortalığı birbirine kattı - Resim: 3

Şoke eden görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

3 / 7
Eli pompalı tüfekli şehir teröristleri ortalığı birbirine kattı - Resim: 4

Yapılan çalışmaların ardından pompalı tüfekle ateş etme anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı. 

4 / 7