Eli silahlı kafası kasklı 3 hırsız, 2 dakika içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtı
Hatay’da silahlı ve kasklı 2 hırsızın kuyumcudaki altınları 3 dakika içerisinde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yenimahalle’de Suriye uyruklu bir kişiye ait kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, iş yerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu. An be an güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.
1 / 3
İlk belirlemelere göre tahmini ağırlığı 3 kilogram altın çalan şahısların kısa sürede olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
2 / 3
3 / 3