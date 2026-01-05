  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Eli silahlı kafası kasklı 3 hırsız, 2 dakika içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtı!

Eli silahlı kafası kasklı 3 hırsız, 2 dakika içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtı

Hatay’da silahlı ve kasklı 2 hırsızın kuyumcudaki altınları 3 dakika içerisinde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Eli silahlı kafası kasklı 3 hırsız, 2 dakika içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtı - Resim: 1

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yenimahalle’de Suriye uyruklu bir kişiye ait kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, iş yerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu. An be an güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.

1 / 3
Eli silahlı kafası kasklı 3 hırsız, 2 dakika içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtı - Resim: 2

İlk belirlemelere göre tahmini ağırlığı 3 kilogram altın çalan şahısların kısa sürede olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

2 / 3
Eli silahlı kafası kasklı 3 hırsız, 2 dakika içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtı - Resim: 3
3 / 3