Eli silahlı kafası kasklı 3 hırsız, 2 dakika içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yenimahalle’de Suriye uyruklu bir kişiye ait kuyumcuya kafalarındaki kasklarla gelen 2 hırsız, iş yerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu. An be an güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.