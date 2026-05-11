Eli silahlı magandaların marifetleri özel bir etkinlikle sergilendi!
Amasya’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen ancak kimliği belirsiz kişilerin hedef tahtası haline getirdiği trafik levhaları, Karayolları 72. Şube Şefliği tarafından sergilendi. Kurşunların delik deşik ettiği tabelalar, bilinçsizliğin hem ekonomiye hem de insan hayatına verdiği zararı bir kez daha kanıtladı.
Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda sergilenen levhalar görenleri hayrete düşürdü. Karayolları yetkilileri, sadece Amasya genelinde günde 30 ila 40 arasında hasarlı levhayla karşılaştıklarını belirtti.
Kurşunlanmış bir levhanın sökülüp yenilenerek yerine takılmasının maliyeti ise 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiyor.
Sergiyi öğrencileriyle birlikte inceleyen Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, levhalardaki deliklerin yaban hayvanı avında kullanılan ağır silahlarla açıldığına dikkat çekti. Kösterelioğlu, toplumsal bilincin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bu levhaların hedef olarak kullanılması çok büyük bir handikap. Bilinçsiz davranışların oluşturduğu zararlar konusunda toplumun ciddi anlamda bilinçlenmeye ihtiyacı var. Bu delikler dom dom kurşunu ile açılmış. İnsan canının söz konusu olduğu bir konuda bunun keyfi olmaz."
Delik deşik olan levhalar, gece sürüşlerinde yansıtma özelliğini kaybederek sürücülerin virajları veya uyarıları fark etmesini engelliyor. Kamu malına verilen bu zarar, özellikle şehirlerarası ve kırsal yollarda ölümlü kazalara davetiye çıkarıyor.