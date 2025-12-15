  1. Anasayfa
  4. Eli silahlı psikopat alarmı: Güpe gündüz dehşeti yaşattı!

Kocaeli'nde bir taksi durağında bir elinde silah, bir elinde bıçakla dehşet saçan şahıs özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı...

Kaynak: İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, girdiği taksi durağında elindeki silah ve bıçakla polis ekiplerine direndi.

Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından şahıs, özel harekat ekiplerinin operasyonu ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesi önündeki taksi durağında meydana geldi.

İddiaya göre İzmit Belediyesi'nde çalışan ve hafta sonları ek iş olarak taksicilik yaptığı öğrenilen Erdem M., durağa gelerek sohbet etmeye başladı. 

