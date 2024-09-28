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Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da 2 grup arasında çıkan kavgada otomobile açılan ateşte baba ve 4 çocuğu yaralandı. Tüfekle yapılan saldırı anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 

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Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen pompalı tüfekle otomobile açılan ateş sonucu Medet K. (38) ile yanındaki 4 çocuğu yaralandı.

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Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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