Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da 2 grup arasında çıkan kavgada otomobile açılan ateşte baba ve 4 çocuğu yaralandı. Tüfekle yapılan saldırı anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi.
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İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
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Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen pompalı tüfekle otomobile açılan ateş sonucu Medet K. (38) ile yanındaki 4 çocuğu yaralandı.
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Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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