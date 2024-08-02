Eli silahlı şehir magandası 14 aylık bir bebeği vurdu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kadın ile erkek şüpheli, hafif ticari araç ile gelerek sokak üzerinden pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı.