Eli silahlı şehir magandası 14 aylık bir bebeği vurdu
Bursa'da 'kız' meselesi yüzünden taraflar arasında çıkan kavgada balkonda oynayan 14 aylık bir bebek silahla yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kadın ile erkek şüpheli, hafif ticari araç ile gelerek sokak üzerinden pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı.
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Daha sonra bölgeden hızlıca uzaklaşan şüpheliler sırra kadem bastı.
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Kıraathanenin üzerinde bulunan bir evin balkonunda oyun oynayan 14 aylık Y.S., saçmaların hedefi oldu. Bacağından yaralanan Y.S.ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Şüpheliler kaçtıktan yaklaşık 10 dakika sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Y.T.'a ait otomobili silah zoru ile gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı.
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