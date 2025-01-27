Eli silahlı ve anonymous maskeli motosikletliler yakalandı

Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Maskeli gençlerden S.K (18) ile G.A (18), ifadelerinde ellerindeki tabancaların gerçek olmadığını, oyuncak silahlar kullandıklarını belirtti. Olayla ilgili olarak maskeli 2 şüpheli ve videoyu çeken Y.Y (19) ile M.Ç (17) hakkında, halk arasında korku ve panik oluşturarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.



