Elif Perinçek, annesi ve ikiz ablalarının tedavisi devam ediyor

Arama kurtarma çalışmaları sürerken ekipler, 2 Kasım günü, depremden 65 saat sonra Elif'i enkazın altından çıkardı. Küçük Elif depremin simgelerinden biri oldu. Enkazdan kendisini çıkaran İstanbul İtfaiyesi Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını ambulansa gidene kadar bırakmayan Elif Perinçek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Elif, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alındı. Sağlık durumları iyiye giden Elif, Elzem ve Ezel kardeşler aynı odaya alındı. Ağızdan beslenen 3ç kardeş ve annelerinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Perinçek kardeşler ve annelerinin önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.



