Elinde altın olanlar dikkat: Hareketli günler kapıda

"25 ARALIK TARİHİNE KADAR..."

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Yıldırımtürk'ün öngörüleri şöyle:

"Altında bütün yollar Amerika'ya çıkıyor. Amerika'da da yönetim değişecek. Yeni isimler yavaş yavaş belli olsa da uygulanacak ekonomi politikaları ve özellikle de dış politika konusunda belirsizlik devam ediyor. Jeopolitik gerginliklerin de bu yıl olduğu gibi devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini destekleyebilir. Fakat aynı zamanda Amerika’da enflasyonun düşme eğilimi göstermesi, FED’in elini rahatlatmış durumda.

Bu nedenle aralık ayı içinde faiz indirimi beklentisi var. Bu çerçevede 20 Ocak 2025’te Trump yönetimi göreve başlayana kadar piyasalarda yumuşak dalgalanmalarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Belki de piyasalarda ‘Noel Baba Rallisi’ de etkili olabilir. Ama tabii burada Yılbaşı alışverişlerinin de altını desteklemesi söz konusu olabilir. Hızlı yükselişler hızlı düşüş getirmişti. Şimdi daha yavaş yükselişler, beraberinde düzeltmeyi de beraberinde getirebilir. En azından 25 Aralık tarihine kadar piyasalarda altın yönündeki hareketlilik ve altının güçlü görünümü devam edecek diye düşünüyorum."