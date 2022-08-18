Elinde altını olanlar dikkat! 2023 yılı için çarpıcı altın tahmini
Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Fed tutanaklarının yayınlanmasının ardından uzmanlardan altın fiyatları için çarpıcı bir tahmin geldi.
Gözler küresel piyasalardaki ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam, üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın piyasası moral bulmuş ve fiyatlar hızla yükselişe geçmişti. Bugün ise altın fiyatları dalgalı seyrediyor.
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz üç işlem gününde düşüş kaydeden Ons Altın 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz 200 birimlik üssel hareketli ortalaması altına kırarak 1759 bandına kadar düşüş kaydetti. Son 11 günün en düşük bölgesine gerileyen Değerli Madende düşüş eğiliminin sürmesi halinde 1755 ve 1747 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan olası tepki alımlarında 200’lük ortalama artık ilk direnç bölgesi olarak takibimizde olacak."
Altın fiyatları için çarpıcı tahmin
Avustralya merkezli Evolution Mining'in CEO'su Jake Klein, Fed tutanaklarının faiz artırımlarının daha küçük olabileceği sinyali verdiğini savunarak, bunun altın için iyi haber olduğunu söyledi.
Bloomberg TV'ye konuşan Klein, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde altın fiyatın gelecek yıl 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkabileceğini savundu.