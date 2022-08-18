Elinde altını olanlar dikkat! 2023 yılı için çarpıcı altın tahmini

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz üç işlem gününde düşüş kaydeden Ons Altın 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz 200 birimlik üssel hareketli ortalaması altına kırarak 1759 bandına kadar düşüş kaydetti. Son 11 günün en düşük bölgesine gerileyen Değerli Madende düşüş eğiliminin sürmesi halinde 1755 ve 1747 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan olası tepki alımlarında 200’lük ortalama artık ilk direnç bölgesi olarak takibimizde olacak."