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Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı

İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim'de ABD'li bir kadın turist, önce tartıştığı eşini yaraladı ardından da elindeki bıçakla sokakta yürüyenlere saldırdı.

Kaynak: DHA
Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı - Resim: 1

İstanbul Taksim'de birlikte alkol aldığı sırada tartıştığı eşini yüzünden yaralayan ABD’li bir kadın, sokağa çıkıp yolda yürüyenlere saldırdı.

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Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı - Resim: 2

Olay, 23 Kasım'da saat 23.15 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi.

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Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sydney H. (27), eşi V.A. (26) ile birlikte bir mekana gidip alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde çift henüz bilinmeyenle bir nedenle tartışmaya başladı.

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Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı - Resim: 4

Çift arasında çıkan kavgada kadın, eşi V.A.yı yüzünden yaralayıp mekandan ayrıldı.

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