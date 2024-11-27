Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı
İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim'de ABD'li bir kadın turist, önce tartıştığı eşini yaraladı ardından da elindeki bıçakla sokakta yürüyenlere saldırdı.
Kaynak: DHA
İstanbul Taksim'de birlikte alkol aldığı sırada tartıştığı eşini yüzünden yaralayan ABD’li bir kadın, sokağa çıkıp yolda yürüyenlere saldırdı.
1 / 8
Olay, 23 Kasım'da saat 23.15 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi.
2 / 8
Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sydney H. (27), eşi V.A. (26) ile birlikte bir mekana gidip alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde çift henüz bilinmeyenle bir nedenle tartışmaya başladı.
3 / 8
Çift arasında çıkan kavgada kadın, eşi V.A.yı yüzünden yaralayıp mekandan ayrıldı.
4 / 8