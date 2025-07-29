Elinde silahla gökdelene gelip, ölüm saçtı: 1'i polis memuru 4 kişi öldü

Diğer üç kurbanın biri asansör bölümünde vurulan güvenlik görevlisi, biri lobide vurulan adam, diğeri ise 33. katta ölü bulunan bir kadın. Hayatta kalan tek kurbanın durumu kritik ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Saldırganın lobideki katliamdan sonra asansörle 33. kata çıktığı ve burada bir kişiyi daha vurarak öldürdüğü belirtildi. Komiser Tisch, saldırganın ardından kendi göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiğini açıkladı. Cesedi polis ekiplerince bulundu.