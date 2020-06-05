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  3. 05 Haziran 2020 10:31

Elini tütün dikme makinesine sıkıştıran çocuk yaralandı

Denizlinin Tavas ilçesinde, elini tütün dikme makinesine kaptıran 9 yaşındaki Ramazan Mert Marık, yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından eli sıkıştığı yerden kurtarılan Ramazan Mert, hastaneye kaldırıldı.

Elini tütün dikme makinesine sıkıştıran çocuk yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Elini tütün dikme makinesine sıkıştıran çocuk yaralandı

Ramazan Mert Marık, ailesi ile birlikte tarlaya gitti. İddiaya göre, ailesi tütün dikimi yaptığı sırada, Marık sol elini tütün dikme makinesinin arık açma bölümündeki dişlisine sıkıştırdı. 

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Elini tütün dikme makinesine sıkıştıran çocuk yaralandı

Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile makine dişlisini olduğu yerden çıkardı. 

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Elini tütün dikme makinesine sıkıştıran çocuk yaralandı

Ambulansa alınan Marık, elindeki makine dişlisi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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