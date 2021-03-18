''Elinin hamurunla karışma sen'' dediler! Hepsini utandırdı!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde ödev olarak araştırdığı solucan gübresi üretimine başlayan kadın girişimci, 200 bin olan solucan sayısını 6 milyona, aylık üretimini ise 1,5 tona çıkardı.
Harran Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Serbar Koncak (27), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde, ödev olarak solucan gübresi üretimi, pazarlama ve ihracı üzerine çalışma yürüttü.
Ödev incelemeleri kapsamında solucan gübresi üretimini öğrenen Koncak, eğitimin ardından merak sardığı solucan gübresini üretmek için kolları sıvadı.
Ailesinin desteğiyle son dönemde ilgi gören organik gübrenin üretimine 200 bin solucanla başlayan Koncak, ürettiği gübreyi önce kendi bahçesinde denedi.
Gübrenin bahçesinin verimine önemli katkı sunması üzerine bölgedeki çiftçilerle görüşerek ticaretini yapan Koncak, bir yıl içinde solucan sayısını 6 milyona yükselterek ayda yaklaşık 1,5 ton organik solucan gübresi üretmeye başladı. Koncak, artan talepler doğrultusunda mart sonundan itibaren üretimini 2 katına çıkarıp ayda 3 bin tona ulaşmayı hedefliyor.