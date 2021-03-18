''Elinin hamurunla karışma sen'' dediler! Hepsini utandırdı!

Harran Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Serbar Koncak (27), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde, ödev olarak solucan gübresi üretimi, pazarlama ve ihracı üzerine çalışma yürüttü.