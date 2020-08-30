17 yıldır beyninde solucanla yaşadığı ortaya çıktı
Çin'de yaşayan bir genç, 6 yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı.
Çin'de yaşayan bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı.
Çinli genç, altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurduğu ifade etti.
ÇİĞ KURBAĞA VEYA YILAN ETİNDEN KAYNAKLANDI
Doktorlar gencin beyninde 17 cm uzunluğunda bir solucan tespit etti.