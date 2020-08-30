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  3. 30 Ağustos 2020 17:31

17 yıldır beyninde solucanla yaşadığı ortaya çıktı

Çin'de yaşayan bir genç, 6 yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı.

17 yıldır beyninde solucanla yaşadığı ortaya çıktı

Çin'de yaşayan bir genç altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurunca hayatının şokunu yaşadı.

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17 yıldır beyninde solucanla yaşadığı ortaya çıktı

Çinli genç, altı yaşından beri ellerinde ve ayaklarında uyuşukluk çekmeye başladığını ve his kaybının vücudunun sağ yarısını tamamen sarmasıyla doktora başvurduğu ifade etti.

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17 yıldır beyninde solucanla yaşadığı ortaya çıktı

ÇİĞ KURBAĞA VEYA YILAN ETİNDEN KAYNAKLANDI
Doktorlar gencin beyninde 17 cm uzunluğunda bir solucan tespit etti.

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17 yıldır beyninde solucanla yaşadığı ortaya çıktı

Salı günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Wuchang Üniversite Hastanesinde yapılan ameliyatla gencin beynindeki solucan başarıyla alındı.

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