Elleri zincirli, yüzleri maskeli, ağızları kapatılmış... Katliamı böyle protesto ettiler

''ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ''

Oğuzhan konuşmasında şunları söyledi: "Binlerce Doğu Türkistanlının şehit edilmesiyle sonuçlanan, 5 Temmuz 'Urumçi Katliamı' yaşandı. Çin'in Doğu Türkistan'da işlemekte olduğu tüm suçları araştırmak, kabul etmek ve devam eden soykırımın durdurulması için acilen harekete geçmek için çağrıda bulunuyoruz. Doğu Türkistanlıların asimile edilmesi, kimliğinin yok edilmesi ve nüfusunun azaltılmasını amaçlayan, doğum, dil, din, seyahat, oturum, ticaret ve uygulanan diğer tüm yasakların etkisiyle, 73 yılda milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiş, tarihi eserler ve medeniyet sembolleri tahrip edilmiştir" dedi. Eylem, basın açıklamasının birkaç dilde okunmasının ardından sona erdi.