Ellerin kırılsın! Yol kenarında kemerli dehşet

Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan kişi, hem vatandaşları tehdit etti, hem de kadını darp etmeye devam etti. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.