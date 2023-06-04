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  4. Ellerinde bölücü terör örgütünün paçavralarıyla sokağa döküldüler

Ellerinde bölücü terör örgütünün paçavralarıyla sokağa döküldüler

İsveç'te eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve İsveç'in NATO üyeliğini hedef alan gösteri düzenledi.

Ellerinde bölücü terör örgütünün paçavralarıyla sokağa döküldüler - Resim: 1

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terör yasasının iptalini istedi. Yasanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu ve İsveç parlamentosunun Erdoğan'a boyun eğdiğini öne süren terör yandaşları, İsveç hükümetini istifaya davet etti.

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Ellerinde bölücü terör örgütünün paçavralarıyla sokağa döküldüler - Resim: 2

Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde saatlerce slogan attı.

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Ellerinde bölücü terör örgütünün paçavralarıyla sokağa döküldüler - Resim: 3

Polis eşliğinde 3,5 saat gösteri yapan terör örgütü destekçileri, İsveç parlamentosunun önüne kadar yürüdü.

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Ellerinde bölücü terör örgütünün paçavralarıyla sokağa döküldüler - Resim: 4

Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu eylemde, terör yandaşların yürüyüşüne engel olunmaması için polis, yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. (AA)

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