Ellerindeki bıçakla trafikte dehşet saçan baba-oğulun vandallığının bedeli ağır oldu
Adana'da bir tır şoförü ve oğlunun, trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdığı o anlar cezasız kalmadı! Araç içi kamerasına yansıyan dehşet görüntülerinin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, saldırgan baba ve oğlunu kıskıvrak yakaladı. Baba oğula hem 363 bin TL'lik bir ceza kesildi hem de ehliyetine el konularak araç da trafikten men edildi.
Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte çıkan tartışmanın ardından tır şoförü M.Z., sürücüsü ile tartıştığı otomobilin önünü kesti. Tırdan inen sürücünün oğlu M.Z., bıçakla otomobile zarar verdi.
Olay anı ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde baba ve oğlu, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalandı. M.Z.’in kavga sırasında elinde bulunan bıçakta ele geçirildi.
Tır sürücüsü M.Z.’ya 183 bin TL, oğlu M.Z.’ye 180 bin TL olmak üzere toplam 363 bin TL para cezası kesildi. Sürücü M.Z.’in ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi. Baba ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.