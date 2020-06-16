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  3. 16 Haziran 2020 11:53

Elmalı Barajı yeşil renge büründü

İstanbul'a su sağlayan Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Yeşile bürünen baraj havadan görüntülendi.

Elmalı Barajı yeşil renge büründü

İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.

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Elmalı Barajı yeşil renge büründü

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

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Elmalı Barajı yeşil renge büründü

Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu.

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Elmalı Barajı yeşil renge büründü

Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı.

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