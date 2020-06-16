Elmalı Barajı yeşil renge büründü
İstanbul'a su sağlayan Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Yeşile bürünen baraj havadan görüntülendi.
İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.
İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.