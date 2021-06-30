Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme: Anne ve üvey baba ilk kez konuştu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşe cinsel istismar uygulandığı ortaya çıkarken, mahkemenin şüpheli anne ve baba ile ilgili verdiği tahliye kararı da tepkilerin hedefi oldu. Elmalı davası olayında çocuklar yaşadıkları cinsel istismarı çizdikleri resimle anlatırken, ortaya çıkan ifadeleri de kan dondurdu. Çocuklar birden fazla kez cinsel istismara uğradıklarını bildirdi. Elmalı davası olayı şüphelisi anne Merve Akman'la ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Babaannenin mahkemede anlattıkları ise kan dondurdu...