Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme: Anne ve üvey baba ilk kez konuştu
Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada Türkiye ayağa kalkerken olayla ilgili anne ve üvey baba ilk kez konuştu.
Elmalı davası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki kardeşin uğradıkları cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlatması ve tüm bulgulara rağmen anne Merve Akman ve baba Rahim Akman serbest bırakıldı. Anne Merve Akman'la ilgili insanın tüylerini ürperten şok gerçekler ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin vicdanını sızlatan olayla ilgili yeni ayrıntılar...
Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşe cinsel istismar uygulandığı ortaya çıkarken, mahkemenin şüpheli anne ve baba ile ilgili verdiği tahliye kararı da tepkilerin hedefi oldu. Elmalı davası olayında çocuklar yaşadıkları cinsel istismarı çizdikleri resimle anlatırken, ortaya çıkan ifadeleri de kan dondurdu. Çocuklar birden fazla kez cinsel istismara uğradıklarını bildirdi. Elmalı davası olayı şüphelisi anne Merve Akman'la ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Babaannenin mahkemede anlattıkları ise kan dondurdu...
Türkiye'yi ayağa kaldıran iki kardeşe cinsel istismar olayında anne Merve Akman ile ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Elmalı davasında cinsel istismar ile suçlanan anne Merve Akman, 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan uzun süre cezaevinde yattı.
'TUTUKLAMA BEKLİYORUZ'
Erkek çocuk olayları anlatırken kız çocuğunun yaşadıklarını tetikliyor ve o da yaşadıklarını anlatıyor. HSK olayla ilgili inceleme başlattı. Biz açıkçası tutuklama bekliyoruz. Dosyadaki bütün somut deliller tamamlandı. Adli Tıp istismarı doğruluyor. Çocuklar şu an güvende değil.