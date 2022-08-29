Elon Musk: Dünyanın hâlâ doğal gaz ve petrole ihtiyacı var
Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, Norveç’teki bir konferanstaki açıklamalarında, medeniyetin sürmesi için doğal gaz ve petrol çıkarmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Stavanger kentindeki enerji konferansında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Musk, “Gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede petrol ve doğal gaz kullanmamız gerekiyor çünkü aksi takdirde medeniyet un ufak olur” dedi.
Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin sürdürülebilir enerji ve ekonomiye geçiş olduğunu savunan Musk, bunu yapmanın on yıllar alacağını söyledi.
NÜFUS ÇÖKÜŞÜ UYARISI
Öte yandan Musk, sosyal medya platformu Twitter’daki hesabı üzerinden daha önce de dile getirdiği ‘nüfus çöküşü’ kaygılarını yineledi.
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre 51 yaşındaki iş insanı, doğum oranının düşüklüğünün kendini endişelendirdiğini belirtip “İnsanların medeniyeti desteklemek için yeterli sayıda çocuk yapmasını önemli buluyorum” ifadesini kullandı.