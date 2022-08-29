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  4. Elon Musk: Dünyanın hâlâ doğal gaz ve petrole ihtiyacı var

Elon Musk: Dünyanın hâlâ doğal gaz ve petrole ihtiyacı var

Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, Norveç’teki bir konferanstaki açıklamalarında, medeniyetin sürmesi için doğal gaz ve petrol çıkarmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Elon Musk: Dünyanın hâlâ doğal gaz ve petrole ihtiyacı var - Resim: 1

Stavanger kentindeki enerji konferansında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Musk, “Gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede petrol ve doğal gaz kullanmamız gerekiyor çünkü aksi takdirde medeniyet un ufak olur” dedi.

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Elon Musk: Dünyanın hâlâ doğal gaz ve petrole ihtiyacı var - Resim: 2

Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin sürdürülebilir enerji ve ekonomiye geçiş olduğunu savunan Musk, bunu yapmanın on yıllar alacağını söyledi.

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Elon Musk: Dünyanın hâlâ doğal gaz ve petrole ihtiyacı var - Resim: 3

NÜFUS ÇÖKÜŞÜ UYARISI

Öte yandan Musk, sosyal medya platformu Twitter’daki hesabı üzerinden daha önce de dile getirdiği ‘nüfus çöküşü’ kaygılarını yineledi.

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Elon Musk: Dünyanın hâlâ doğal gaz ve petrole ihtiyacı var - Resim: 4

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre 51 yaşındaki iş insanı, doğum oranının düşüklüğünün kendini endişelendirdiğini belirtip “İnsanların medeniyeti desteklemek için yeterli sayıda çocuk yapmasını önemli buluyorum” ifadesini kullandı.

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