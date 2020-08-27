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  3. 27 Ağustos 2020 17:25

Elon Musk tarih verdi, insan beynini bilgisayara bağlayacak!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder girişimci Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlayacak olan şirketin etkinlik tarihi açıkladı.

Elon Musk tarih verdi, insan beynini bilgisayara bağlayacak!

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk'ın son projesi insan beynine çip takmak.

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Elon Musk tarih verdi, insan beynini bilgisayara bağlayacak!

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, Neuralink’in 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceği duyuruldu.

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Elon Musk tarih verdi, insan beynini bilgisayara bağlayacak!

Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Musk, cuma gecesi TSİ 01:00’de gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte çalışan bir Neuralink cihazı gösterileceğini belirtti.

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Elon Musk tarih verdi, insan beynini bilgisayara bağlayacak!

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

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