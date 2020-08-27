Elon Musk tarih verdi, insan beynini bilgisayara bağlayacak!
Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder girişimci Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlayacak olan şirketin etkinlik tarihi açıkladı.
Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk'ın son projesi insan beynine çip takmak.
İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, Neuralink’in 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceği duyuruldu.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Musk, cuma gecesi TSİ 01:00’de gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte çalışan bir Neuralink cihazı gösterileceğini belirtti.