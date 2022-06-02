Elon Musk yeni projesini açıkladı: Dogecoin ile ödeme yapılabilecek
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, arabalı sinema ve şarj istasyonu içeren Tesla restoranı için planlarını açıkladı. 28 süper şarj cihazı yerleştirilecek mekanda Dogecoin ile de ödeme yapılabilecek.
Musk daha önce, Tesla restoranlarının şarj istasyonlarının etrafında kurulabileceğini ilk kez 2018 yılında açıklamıştı. 50 yaşındaki milyarder, geçen yıl restoran işine katılmakla ilgili üç ticari marka için başvuruda bulunduğunu belirterek, geçen ayın sonunda yeni önerileri Los Angeles şehrine sunduğunu açıkladı.
Tesla başlangıçta restoranı sahil kenti Santa Monica'da inşa etmeyi planladı, ancak daha sonra planlarını tarihi Route 66'daki Hollywood'a taşıdı.
Şu andaki planlar, mevcut alandaki bir Shakey's Pizza Salonu’nun yıkılmasını ve yerine iki katlı yeni bir restoran inşa edilmesini içeriyor.
200'DEN FAZLA KOLTUĞU OLACAK
Diğer taraftan 864 metrekarelik alanda zaten büyük bir otopark bulunuyor, ancak 28 süper şarj istasyonu ve toplam 34 park yeri eklemek için yeniden modellenmesi gerekiyor. Ayrıca, personelin otoparktaki araçlara yemek getirmesi için alt katta bir 'carhop alanı' olacak ve restoranda toplamda 200'den fazla koltuk bulunacak.