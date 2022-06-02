Elon Musk yeni projesini açıkladı: Dogecoin ile ödeme yapılabilecek

200'DEN FAZLA KOLTUĞU OLACAK

Diğer taraftan 864 metrekarelik alanda zaten büyük bir otopark bulunuyor, ancak 28 süper şarj istasyonu ve toplam 34 park yeri eklemek için yeniden modellenmesi gerekiyor. Ayrıca, personelin otoparktaki araçlara yemek getirmesi için alt katta bir 'carhop alanı' olacak ve restoranda toplamda 200'den fazla koltuk bulunacak.