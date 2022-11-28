Elon Musk'a dudak uçuklatan hediye! Tam 12 ton ağırlığında...
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın metal heykeli yapıldı. Musk'ın dikkatini çekmek isteyen girişimciler, 12 ton ağırlığındaki heykel için 600 bin dolardan fazla para harcadı. Ancak, Musk'ın heykel hakkında yorum yapmaması hayal kırıklığına neden oldu.
Elon Goat Token adlı kripto para biriminin arkasındaki ABD’li girişimciler, rokete binen bir keçi gövdesi üzerine Elon Musk'ın başının yerleştirdiği bir metal heykel üretti.
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Ancak, 10 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığa sahip heykel için 600 bin dolardan (yaklaşık 11 milyon lira) fazla bir para harcamalarına rağmen yine de milyarder iş insanın dikkatini çekmeyi başaramadılar.
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Kendilerini Musk hayranı olarak tanımlayan Ashley Sansalone, Alec Wolvert ve Richie Latimer,heykeli kripto para birimi Elon GOAT Token'ı tanıtmak için ürettiklerini söyledi.
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ÜRETİMİ 6 AY SÜRDÜ
Latimer, heykelin Kanadalı heykeltraş Kevin Stone tarafından tasarlandığını ve yapımının yaklaşık 6 ay sürdüğünü açıkladı.
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