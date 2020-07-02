Elon Musk'tan koronavirüs aşısı için dev adım!
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, koronavirüs aşı çalışmalarını sürdüren CureVac için yeni bir tesis inşa edeceğini açıkladı.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, corona virüs ile olan mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Tesla fabrikalarının bir kısmını solunum cihazı üretmek için yeniden dizayn eden Musk, şimdi de Alman şirket ile birlikte hareket etme kararı aldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, Tesla'nın Alman CureVac firması için 'Mikro RNA fabrikası' kuracağı bilgisine yer verdi.