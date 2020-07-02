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  3. 02 Temmuz 2020 17:04

Elon Musk'tan koronavirüs aşısı için dev adım!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, koronavirüs aşı çalışmalarını sürdüren CureVac için yeni bir tesis inşa edeceğini açıkladı.

Elon Musk'tan koronavirüs aşısı için dev adım!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, corona virüs ile olan mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor.

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Elon Musk'tan koronavirüs aşısı için dev adım!

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Tesla fabrikalarının bir kısmını solunum cihazı üretmek için yeniden dizayn eden Musk, şimdi de Alman şirket ile birlikte hareket etme kararı aldı.

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Elon Musk'tan koronavirüs aşısı için dev adım!

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, Tesla'nın Alman CureVac firması için 'Mikro RNA fabrikası' kuracağı bilgisine yer verdi.

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Elon Musk'tan koronavirüs aşısı için dev adım!

Alman firma proje kapsamanda taşınabilir mRNA üniteleri üretmeyi planladığını açıkladı. Ancak Elon Musk cephesinden konu ile ilgili detaylı bir bilgi henüz gelmiş değil.

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