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  3. 30 Nisan 2020 12:02

Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri!

San Francisco’da uygulanan koronavirüs önlemlerini eleştiren Musk, “Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda” dedi ve bu durumu”Faşist bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.

Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri!

Ntv'de yer alan habere göre, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk şirketinin durumu hakkında yaptığı değerlendirme toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. San Francisco’da uygulanan koronavirüs önlenleri kapsamında iş yerlerinin kapalı olması ve insanların evlerinden çıkamamasını eleştiren Musk bu durumu”Faşist bir yaklaşım” şeklinde değerlendirdi.

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Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri!

Söz konusu kararın insanları özgürlüklerinden mahrum bıraktığını iddia eden Musk “Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda” dedi.

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Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri!

Evden çıkıp çıkmama kararının kişi tarafından verilmesi gerektiğini savunan Musk sokağa çıkan kişilere uygulanan yasal işlemlerin faşist bir uygulama olduğunu savundu.

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Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri!

Musk kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Özgür ABD hemen” ifadesini kullandı.

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