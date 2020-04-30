Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri!

Ntv'de yer alan habere göre, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk şirketinin durumu hakkında yaptığı değerlendirme toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. San Francisco’da uygulanan koronavirüs önlenleri kapsamında iş yerlerinin kapalı olması ve insanların evlerinden çıkamamasını eleştiren Musk bu durumu”Faşist bir yaklaşım” şeklinde değerlendirdi.