Emekli anketi Türkiye'de emekliliğin acı gerçeğini gözler önüne serdi!
Forum Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği son anket, Türkiye’deki emeklilerin içinde bulunduğu yapısal krizi çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Ankete katılan emeklilerin yüzde 89,4'ü sadece geçinebilmek için çalışmak zorunda olduğunu belirtirken, yüzde 66'sı borç batağında yaşıyor. Kışın evini ısıtamayanlardan, kredi kartına sığınanlara kadar milyonlarca insanın sosyal dışlanma ile karşı karşıya kaldığı bu rapor, asgari ücretin altında kalan emekli aylıklarının yarattığı tabloyu özetliyor.
Forum Enstitüsü tarafından yayınlanan "Türkiye’de Emekli Yoksulluğu" raporu, emeklilerin "altın yıllarını" borç ve geçim sıkıntısı gölgesinde geçirdiğini kanıtladı. 2003 yılında asgari ücretin %36 üzerinde olan ortalama emekli maaşının, 2025 yılı itibarıyla asgari ücretin altına gerilemesi, milyonlarca insanı ileri yaşlarında iş hayatına geri döndürdü.
Anketin en dikkat çekici verisi, çalışan emeklilerin neden iş hayatında olduğuna dair verdikleri yanıt oldu. Katılımcıların yüzde 89,4’ü çalışmak zorunda kalma nedenini "geçim sıkıntısı" olarak belirtirken, yüzde 88,8’i ise "Çalışmazsam temel ihtiyaçlarımı karşılayamam" dedi.
Emeklilerin finansal tablosu ise tam bir kriz ortamına işaret ediyor:
Borçluluk Oranı: Emeklilerin yüzde 66,3’ü borç altında yaşıyor.
Kredi Kartı Bağımlılığı: Borcu olanların yüzde 98,6’sı günlük yaşamını kredi kartı limitleriyle sürdürüyor.
Isınma Sorunu: Her iki emekliden biri (yüzde 48,8) kış aylarında evini yeterince ısıtamadığını ifade ediyor.
İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun da dikkat çektiği üzere, emekliler maddi imkansızlıklar nedeniyle toplumdan izole oluyor.