Emekli astsubay dehşet saçtı: Önce eşini vurdu ardından da intihar etti
Aksaray’da eşiyle tartışan emekli astsubay, 14 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyip beylik tabancasıyla önce eşini, sonra kendini vurdu. Kadın olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Olay, Şeyhamit Mahallesi'nde Otuklar Konağı'nın 1. katında yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi N.B. (45) ile tartışan emekli Astsubay C.B. (47), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evde bulunan çocuğu T.B.’ı (14) odaya kilitleyerek, salonda beylik tabancasıyla karısını göğsünden vurdu.
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Kadın kanlar içinde yere düşerken, emekli astsubay daha sonra tabancayı kafasına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan 14 yaşındaki çocuk salonun kapısını kırıp içeriye girince korkunç manzarayla karşılaştı.
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Anne ve babasını kanlar içinde yerde bulan çocuk, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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