Emekli astsubay dehşet saçtı: Önce eşini vurdu ardından da intihar etti

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi N.B. (45) ile tartışan emekli Astsubay C.B. (47), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evde bulunan çocuğu T.B.’ı (14) odaya kilitleyerek, salonda beylik tabancasıyla karısını göğsünden vurdu.