Emekli aylığı zamlandı, bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte kampanyalar...
En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesinin ardından bankaların promosyon yarışı kızıştı. İşte bankaların emekli promosyonu kampanyaları...
2023 Nisan ayı itibariyle en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarıldı. EYT'liler ise ilk maaşlarını Nisan ayında alacak. Emekli maaşlarında yapılan artışın ardından gözler promosyon veren bankalara çevrildi. Promosyonda en düşük sınır 3 bin TL, en yüksek sınır ise 10 bin TL oldu. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor ? İşte emekli promosyonu hakkında merak edilenler...
Bankalar nisan ayında maaş almaya hak kazanacak 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
PROMOSYONDA ALT SINIR 3 BİN TL
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.
Akbank: Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arasına 4.850 lira, 7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira, 10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.