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  3. 26 Nisan 2019 14:45

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren gelişme. Her bayram öncesi emeklilere ödenen ikramiyenin detayları belli oldu. İşte emekli vatandaşların merak ettiğ

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ?

Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ?

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ?

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ?

Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba yatırılacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek.

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