Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren gelişme. Her bayram öncesi emeklilere ödenen ikramiyenin detayları belli oldu. İşte emekli vatandaşların merak ettiğ
Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı.
Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.
Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor.