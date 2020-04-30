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  3. 30 Nisan 2020 12:02

Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

Denizli'de, emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör (50), evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, saat 17.00 sıralarında yakınları tarafından salonda hareketsiz bulundu.

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Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 

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Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güngör'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

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Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu

Acı haberi alan Güngör'ün yakınları, apartman önünde gözyaşı dökerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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