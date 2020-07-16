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  3. 16 Temmuz 2020 00:00

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve memur, maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor.  İşte zamlı maaş ödeme tarihi...

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve memur, maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi...

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK? Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

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