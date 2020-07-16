Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve memur, maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi...