Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve memur, maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. İşte zamlı maaş ödeme tarihi...
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve memur, maaş farklarının ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK- Bağkur emekli maaş farkları kaç para ödenecek? İşte zamlı maaş ödeme tarihi...
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.
ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK? Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti.